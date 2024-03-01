Стартовал прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»

Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что в рамках программы ведётся подготовка «высококвалифицированных и компетентных руководителей», которые смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

«Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе», - отметил он.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что при создании программы «Время героев» использовался опыт таких проектов, как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». По его словам, в качестве преподавателей выступят сотрудники Администрации Президента, правительства, министерств, главы регионов и крупных корпораций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

