Стартовал прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»
В России на сайте времягероев.рф стартовал приём заявок на образовательную программу для участников и ветеранов спецоперации «Время героев».
Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что в рамках программы ведётся подготовка «высококвалифицированных и компетентных руководителей», которые смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
«Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе», - отметил он.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что при создании программы «Время героев» использовался опыт таких проектов, как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». По его словам, в качестве преподавателей выступят сотрудники Администрации Президента, правительства, министерств, главы регионов и крупных корпораций.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru