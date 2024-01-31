Военкоров предложили наделять статусом ветерана боевых действий

Накануне в Госдуму внесли проект закона, который определяет право на выплату гражданским женам погибших и пропавших без вести участников военной операции на Украине. Документ был подготовлен рабочей группой по СВО, сенаторами и депутатами, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

В этом случае, по словам Турчака, женщина сможет рассчитывать на выплаты и льготы.

