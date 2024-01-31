Военкоров предложили наделять статусом ветерана боевых действий
В Госудуму внесли законопроект о наделении военных кореспондентов статусом ветеранов боевых действий. Автором проекта выступила фракция «Справедливая Россия - За правду», заявил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что у военкоров, освещающих военную операцию на Украине, нет никакой защиты или преимуществ по сравнению с военными. Миронов заявил, что «самая важная битва, которую мы ведем, – это битва за умы» и что те, «кто доносит эту правду, должны получать поддержку со стороны государства».
Накануне в Госдуму внесли проект закона, который определяет право на выплату гражданским женам погибших и пропавших без вести участников военной операции на Украине. Документ был подготовлен рабочей группой по СВО, сенаторами и депутатами, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
В этом случае, по словам Турчака, женщина сможет рассчитывать на выплаты и льготы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru