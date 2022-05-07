Старовойт успокоил курян по поводу услышанных выстрелов
7 мая 202214:42
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил выстрелы, которыми были напуганы жители региона.
«Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», - отметил губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт отметил, что на территории Курской области боевых действий не ведётся, угроз для жителей региона нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru