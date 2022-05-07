Старовойт успокоил курян по поводу услышанных выстрелов

«Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что на территории Курской области боевых действий не ведётся, угроз для жителей региона нет.



