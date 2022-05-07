Старовойт успокоил курян по поводу услышанных выстрелов

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил выстрелы, которыми были напуганы жители региона.

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«Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории», - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что на территории Курской области боевых действий не ведётся, угроз для жителей региона нет.


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ФОТО: kursk.ru
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