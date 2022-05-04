В Курской области восстановили поврежденный взрывом мост

Железнодорожный мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области, поврежденный взрывом, отремонтировали. Об этом сообщает администрация Курской области.

Старовойт опубликовал фото работы следственной группы на взорванном мосту

О частичном обрушении конструкций моста в Курской области стало известно 1 мая. По данным властей, причиной инцидента стала диверсия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

«Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно», — подчеркнули в администрации региона.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:Курская Область
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