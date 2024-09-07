Старовойт: Минтранс работает над сокращением времени в пути поездов на юг

Как отметил Старовойт в беседе с РИА Новости, одним из механизмов сокращения времени в пути на юг является строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Российский лидер ранее одобрил строительство пяти ВСМ, первую из которых планируется проложить из Москвы в Санкт-Петербург.

Также есть планы строительства ВСМ в сторону юга России. Таким образом время в пути из Москвы до Адлера сократится до семи часов 50 минут. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

Ранее Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в среднем выросли почти на 20%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

