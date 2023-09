«Легко, но бессмысленно»: Названа стоимость создания российской The Sims

Ранее группа депутатов Госдумы предложила вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог видеоигры The Sims, соответствующий традиционным российским духовно-нравственным ценностям.



«Создать такую игру достаточно легко, потому что The Sims как концепции уже 20 лет. Уровень отечественных разработчиков технически высок, так что создать такую игру будет не сложно. Другой вопрос: зачем это делать? The Sims – известная и популярная когда-то игра, но современные дети и подростки играют в другие игры, где можно соревноваться друг с другом, как-то взаимодействовать, общаться. В качестве аналога игре The Sims можно привести историю, как маленькая девочка сидит в комнате и играет с куклами в дочки-матери – все хорошо, но общением и не пахнет. Сейчас запросы у детей другие, а развивать концепцию 20-летней давности, конечно, интересно, но бессмысленно», - сказал собеседник НСН.

По его словам, на создание отечественного аналога Sims потребуется 1,5-2 года и 1,5-2,5 миллиона долларов.

«Если мы углубимся в смысл игры The Sims, то она как раз-таки соответствует всем ценностям нашего народа, ведь игра про то, что надо построить себе дом, завести жену или мужа, ходить на работу и так далее, но с другой стороны в России у игры рейтинг 18+, так как она нарушает наш закон, связанный с пропагандой нетрадиционных ценностей, хотя эти ценности не выставляются в игре напоказ. Создать такую игру можно за 1,5-2 года силами небольшой команды человек в 50, потому что это не так сложно технически, все движки и средства разработки уже есть. К сожалению, сколько стоило создание The Sims уже никто не помнит, ведь это было 20 лет назад. Тогда компания-издатель не сильно афишировала расходы на свои игры. Я думаю, что цена разработки сейчас – 1,5-2,5 миллиона долларов в зависимости от сложности и количества контента внутри игры», - отметил эксперт.

Ранее Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил уверенность в том, что российские видеоигры покорят международные рынки.