Российских дистрибьюторов уличили в самоцензуре с отказом от Call of Duty 3

Крупнейшие российские сети магазинов бытовой техники и электроники откажутся от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare III, если в ней будут содержаться призывы к насилию в отношении россиян, пишет РБК. По сюжету главным отрицательным персонажем игры является россиянин Владимир Макаров. В конце трейлера показана часть «сцены после титров», которой завершалась предыдущая часть Call of Duty: в ней террористы готовятся захватить российский коммерческий самолет и получают сообщение на телефон: «No Russian».



«Это достаточно тонкая категория. Если какой-то развлекательный продукт, будь то компьютерная игра, книга и так далее, не нарушает закон нашей страны, то запрещать ее не стоит. Сейчас дистрибьюторы занимаются самоцензурой. Тем же самым занимаются многие торговые сети на Западе. Если есть какой-то продукт, который не соответствует каким-то моральным, корпоративным ценностям, то они такой продукт просто не ставят на полки и не продают в своих электронных магазинах. Это нормальная практика, так как это частный бизнес. Например, есть фильм «Рэмбо 3», который пока что не запрещен на территории России и не признан экстремистским, хотя в нем абсолютно антисоветская повестка. Если новую Call of Duty: Modern Warfare III признают экстремистской, то тогда будет полное соответствие букве и слову закона», - сказал собеседник НСН.

По данным РБК, продавать новую Call of Duty: Modern Warfare III отказались уже «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также тематические ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.

Ранее Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил уверенность в том, что российские видеоигры покорят международные рынки.

