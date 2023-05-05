СМИ: Вайкуле объяснила, зачем Пугачева прилетела в Москву

По её словам, о своих планах ей рассказала сама народная артистка СССР, которая призналась, что Юдашкин приезжал к ней «совсем больной пару недель назад».

«Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — цитирует Вайкуле Пугачеву.

Ранее в пресс-службе дома моды Валентина Юдашкина заявили, что прощание с российским модельером, который умер 2 мая в возрасте 59 лет, назначено на субботу, 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

