«Угнетает кишечник»: Диетолог назвала болезни, при которых не стоит налегать на клубнику

Ранее стало известно, что в российской клубнике обнаружили 20-кратное превышение содержания антибиотиков. Отмечается, что об этом на одном из профильных совещаний заявил замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Кроме того, выявлены и превышения по токсичным веществам, в том числе и в импортных ягодах — порядка 1,7 тысячи случаев с начала года. Белоусова заявила, что антибиотики пагубно влияют на микрофлору кишечника.

«Продукты с высоким содержанием антибиотика опасны. Они вызывают аллергию, потому что не очень хорошо очищены. Когда мы едим такую продукцию, то организм получает антибиотик, как при приеме лекарств во время болезни. Это приводит к угнетению микрофлоры кишечника, что может вызвать дисбактериоз. Микрофлора кишечника – это наш иммунитет, наше пищеварение. Ведь после приема антибиотиков врач назначает препараты для микрофлоры кишечника. После поедания клубники никто этого не делает», - сказала Белоусова.

Собеседница НСН отметила, что грунтовая клубника появится на прилавках только в июне.

«Еще полтора месяца мы будем есть парниковую клубнику. Это достаточно длительное влияние на кишечник. Аллергикам не стоит есть много клубники, как и людям с хроническими заболеваниями – гастритом, энтеритом», - резюмировала Белоусова.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала о заблуждениях, связанных с кофе, указав на уникальность этого напитка.

