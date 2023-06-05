Стало известно об отношении россиян к ограничению скорости для электросамокатов

Шесть из десяти граждан России выступают за введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

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За такие меры высказались 59% граждан. Они считают, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против выступают 26%.

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины. Сторонников мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных.

Детям до 18 лет нужно запретить управлять электросамокатами, так как это опасно для них самих и других участников движения, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН. Она призвала ввести штрафы для родителей, которые поощряют такое «катание».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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