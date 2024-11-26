«Станет несчастьем!»: Учителя об обязательном экзамене по физике для инженеров

«Ребята не успеют подготовиться за полтора года, инженерным вузам придется набирать кого попало, кто пришел. И так уровень низкий, а будет еще ниже. Ребята приходят и двух слов связать не могут. Можно сделать обязательным все, но готова ли система к этому? Мы увидим все проблемы, которые можно увидеть и без этого. Сначала эти проблемы нужно решить. Для выпускников это станет несчастьем, но ученики не виноваты в том, что у нас плохо устроен образовательный процесс», - отметил он.

В связи с этим Муранов обозначил главные проблемы преподавания физики в школах. Первая – острая нехватка учителей.

«Сокращается количество ребят, которые выбирают физику, меня это не удивляет. При всей сложности предмета у нас есть масса проблем. Первая проблема – кадровая, учителей не хватает очень остро. Учителя физики предпочитают работать в той сфере, где за их технические знания больше платят. Физику практически некому преподавать, даже в Москве такая проблема, за год меняется несколько учителей. Это все снижает качество знаний, поэтому физику выбирать ребята просто боятся. Вызывает вопрос также подготовка педагогов в вузах, в мое время нас никто не знакомил с исследованиями на практике. Преподавание физики на уровне «бла-бла» - это не преподавание физики», - посетовал он.

Также по его словам, в школах не хватает технической базы для практических занятий, а двух часов в неделю недостаточно для отработки материала.

«Вторая проблема – техническая база самой школы. Учителя сегодня пользуются пружинками и брусочками, это каменный век. У нас нет нормального оборудования, школы оснащены крайне плохо. У нас есть компьютеры, интерактивные доски, но физика связана с экспериментами. А эксперимент из школы ушел, это не 21 век. Нет финансирования под это. И еще одна проблема – сама программа по физике. Ощущение, что программы составляются с какой-то диверсией. Это надо было так умудриться разделить максимально физику и математику. Ученики не могут за два года эту связь в итоге наладить. Два часа в неделю на физику – это мало, преподаватели ничего не успевают объяснить, отработать», - рассказал собеседник НСН.

Министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ, заявил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, арабский появится в ЕГЭ через два года. Экзамен станет шестым по выбору, передает «Радиоточка НСН».

