«Станет несчастьем!»: Учителя об обязательном экзамене по физике для инженеров
Вадим Муранов заявил НСН, что инженерным вузам придется набирать неподготовленных ребят, так как в школе не хватает преподавателей физики и самих уроков.
Российские школьники все реже выбирают физику для сдачи ЕГЭ, так как школы не могут предоставить достойный уровень подготовки, поэтому обязательный экзамен для инженерных специальностей вводить нецелесообразно, заявил НСН учитель физики, победитель конкурса «Учитель года — 2009» Вадим Муранов.
Вступительные экзамены по физике станут обязательными для поступления в вузы на инженерные специальности с 2026 года, следует из плана правительства РФ. Будет ли это ЕГЭ или экзамены, которые проводят сами вузы, не уточняется. По статистике Рособрнадзора, количество школьников, выбирающих ЕГЭ по физике, сокращалось с 2019 по 2023 год – со 153 тысяч до 89 тысяч человек, пишут «Ведомости». Муранов рассказал о последствиях такого решения.
«Ребята не успеют подготовиться за полтора года, инженерным вузам придется набирать кого попало, кто пришел. И так уровень низкий, а будет еще ниже. Ребята приходят и двух слов связать не могут. Можно сделать обязательным все, но готова ли система к этому? Мы увидим все проблемы, которые можно увидеть и без этого. Сначала эти проблемы нужно решить. Для выпускников это станет несчастьем, но ученики не виноваты в том, что у нас плохо устроен образовательный процесс», - отметил он.
В связи с этим Муранов обозначил главные проблемы преподавания физики в школах. Первая – острая нехватка учителей.
«Сокращается количество ребят, которые выбирают физику, меня это не удивляет. При всей сложности предмета у нас есть масса проблем. Первая проблема – кадровая, учителей не хватает очень остро. Учителя физики предпочитают работать в той сфере, где за их технические знания больше платят. Физику практически некому преподавать, даже в Москве такая проблема, за год меняется несколько учителей. Это все снижает качество знаний, поэтому физику выбирать ребята просто боятся. Вызывает вопрос также подготовка педагогов в вузах, в мое время нас никто не знакомил с исследованиями на практике. Преподавание физики на уровне «бла-бла» - это не преподавание физики», - посетовал он.
Также по его словам, в школах не хватает технической базы для практических занятий, а двух часов в неделю недостаточно для отработки материала.
«Вторая проблема – техническая база самой школы. Учителя сегодня пользуются пружинками и брусочками, это каменный век. У нас нет нормального оборудования, школы оснащены крайне плохо. У нас есть компьютеры, интерактивные доски, но физика связана с экспериментами. А эксперимент из школы ушел, это не 21 век. Нет финансирования под это. И еще одна проблема – сама программа по физике. Ощущение, что программы составляются с какой-то диверсией. Это надо было так умудриться разделить максимально физику и математику. Ученики не могут за два года эту связь в итоге наладить. Два часа в неделю на физику – это мало, преподаватели ничего не успевают объяснить, отработать», - рассказал собеседник НСН.
Министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ, заявил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, арабский появится в ЕГЭ через два года. Экзамен станет шестым по выбору, передает «Радиоточка НСН».
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