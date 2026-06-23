Россиянам объяснили, как реагировать, если ребенок напился на выпускном
Готового алгоритма действий родителей в ситуации, когда ребёнок напился на выпускном, нет. Об этом «Газете.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.
По её мнению, важно обсудить всё заранее. У каждого родителя и у каждого ребёнка «свое представление, что такое хорошо, что такое плохо». Поэтому «только в диалоге можно прийти к наиболее лучшему решению для семьи».
Эксперт указала, что важно не поддерживать детей в этом направлении, однако «повышенное наказание и строгость» может стать причиной того, что ребёнок перестанет доверять родителям.
«Если родители знают, что их ребёнок может таким образом поступить, или сами опасаются... то лучше всего поговорить об этом, договориться... и тогда выпускной пройдёт... без ущерба для здоровья ребёнка», — заключила Наумова.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил «Радиоточке НСН», что в этом году организовать выпускной для школьников в ресторане стало дороже на 40%.
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