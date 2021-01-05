Стало известно, зачем медработник в США испортил 500 доз вакцины Moderna

Уточняется, что мужчина испортил вакцину намеренно. Он вытащил коробку с дозами препарата из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов. После этого препарат был испорчен, так как это неподходящая температура для его хранения.



Ущерб оценивается в 8-11 тысяч долларов. Суд постановил освободить злоумышленника под залог в 10 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 19 января.



Окончательные обвинения пока не предъявлены. Мужчину могут обвинить в безответственном создании угрозы безопасности, порче рецептурного лекарства и преступном причинении ущерба собственности.

