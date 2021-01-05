Стало известно, зачем медработник в США испортил 500 доз вакцины Moderna

Медработник центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, который в последний день минувшего года испортил около 500 доз вакцины Moderna, является сторонником теории заговора и считает, что препарат может нанести вред людям и изменить их ДНК, передает местный телеканал TMJ4 со ссылкой на полицию штата.

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Уточняется, что мужчина испортил вакцину намеренно. Он вытащил коробку с дозами препарата из холодильника и оставил ее снаружи на 12 часов. После этого препарат был испорчен, так как это неподходящая температура для его хранения.

Ущерб оценивается в 8-11 тысяч долларов. Суд постановил освободить злоумышленника под залог в 10 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 19 января.

Окончательные обвинения пока не предъявлены. Мужчину могут обвинить в безответственном создании угрозы безопасности, порче рецептурного лекарства и преступном причинении ущерба собственности.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ПрививкаВакцина
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