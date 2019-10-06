Стало известно, в каких странах спасаться от Судного дня
Исследователи из университета Отаго в Новой Зеландии вычислили несколько мест на планете для спасения на случай глобальной катастрофы. Научная работа опубликована в журнале Risk Analysis, пишут Известия.
Ученые рассматривали возможность глобальной пандемии или катастрофы с учетом применения современных технологий и биологического терроризма.
В результате анализа особенностей климата, энергетических и природных ресурсов разных стран, они пришли к выводу, что пережить апокалипсис можно примерно в 20 странах с числом жителей не более 250 тысяч человек.
«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — считают ученые.
Наиболее безопасными исследователи признали Новая Зеландия и Исландия, а также Австралию. Спасаться рекомендуют на остовах Японии, Фиджи, Кубы, на Барбадосе и Ямайке.
Ранее cтарший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН признал необратимость климатических изменений, подчеркнув, что сроки наступления экологической катастрофы требуют более детального обсуждения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Петербурге бастуют курьеры Ozon
- МИД РФ направил США протест из-за допроса депутата Юмашевой в аэропорту США
- Стало известно, в каких странах спасаться от Судного дня
- Порошенко устроил телескандал из-за формулы Штайнмайера
- Как Перри помог Трампу оправдаться по поводу Зеленского. Аналитик пояснил версию