Стало известно, в каких странах спасаться от Судного дня

В результате анализа особенностей климата, энергетических и природных ресурсов разных стран, они пришли к выводу, что пережить апокалипсис можно примерно в 20 странах с числом жителей не более 250 тысяч человек.

«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — считают ученые.

Наиболее безопасными исследователи признали Новая Зеландия и Исландия, а также Австралию. Спасаться рекомендуют на остовах Японии, Фиджи, Кубы, на Барбадосе и Ямайке.

Ранее cтарший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в эфире НСН признал необратимость климатических изменений, подчеркнув, что сроки наступления экологической катастрофы требуют более детального обсуждения.

