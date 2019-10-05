Россиянам рекомендуют адаптироваться к климату при поездках на работу
Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, как человеку адаптироваться к климатическим изменениям.
Сокращение зимы и увеличение лета, уменьшение плавных изменений температур при смене сезонов – о таких климатических аномалиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Метеоролог заявил о том, что в средней полосе России уменьшается зимний период и увеличивается летний. При этом холодные и теплые температуры меняются более резко и стремительно, чем в предыдущие годы. А зимой синоптики фиксируют перепады температур значительнее летних, отмечает RT.
Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН подтвердил данные метеорологов и согласился с тем, что россияне живут в условиях климатических изменений. Он рассказал, какие еще трансформации последуют.
«Чтоб будет происходить? Температура будет расти. Понемножку, конечно, не скачкообразно. Разовьются всевозможные климатические и погодные аномалии. Что качается последствий, то появится возможность развивать новые сельско-хозяйственные культуры, которые не росли ранее в средней полосе России, например, или других регионах», - увидел перспективные возможности эксперт.
Андрей Киселев считает, что у человека достаточно ресурсов, чтобы справиться с аномалиями погоды и ростом их интенсивности.
«Человек в городе относительно защищен от серьезных пертурбаций погоды. Но надо учиться аккуратно себя вести, предпринимая то или иное действие, передвижение, будь то выход на работу, путешествие и так далее. Если вы попадаете под сильный ливень, ураган или длительное время оказываетесь на солнцепеке, конечно, это скажется на вашем самочувствии», - предупредил климатолог.
Ранее Андрей Киселев в эфире НСН объяснил, чем может быть опасно таяние мерзлоты на территории России.
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