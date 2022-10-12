В этом случае гражданин может выбрать удобный для себя день и время, чтобы появиться в комиссариате, в котором он состоит на воинском учете. Также в военкомат нужно прийти, если мобилизуемый живет не по прописке, чтобы сверить персональные сведения.

Если к мобилизованному приходили домой в его отсутствие, о чем ему сообщили его родные или соседи, то эту информацию состоящий на воинском учете может принять к сведению.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация не делится на этапы. Таким образом Швыткин прокомментировал заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, рассказавшего ранее о получении нового задания по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

