Стало известно, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации
Отсутствие в повестки времени и места явки мобилизованного не является поводом не приходить в военкомат, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал «Объясняем.рф».
В этом случае гражданин может выбрать удобный для себя день и время, чтобы появиться в комиссариате, в котором он состоит на воинском учете. Также в военкомат нужно прийти, если мобилизуемый живет не по прописке, чтобы сверить персональные сведения.
Если к мобилизованному приходили домой в его отсутствие, о чем ему сообщили его родные или соседи, то эту информацию состоящий на воинском учете может принять к сведению.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация не делится на этапы. Таким образом Швыткин прокомментировал заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, рассказавшего ранее о получении нового задания по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- Ветлицкую могут признать иностранным агентом
- Стало известно, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации
- Эрдоган и Путин обсудят участие Турции в переговорах с Украиной
- Американские власти отказались комментировать данные о разговоре Путина и Маска
- Сестра Ефремова сообщила, что он снял в колонии два фильма
- «Челси» одолел «Милан» на групповом этапе Лиги чемпионов
- Белоруссия: Запад готов нанести ядерный удар по России
- Белый дом: Украина получит комплексы ПВО NASAMS в ближайшем будущем
- WSJ: Около 26 человек госпитализированы из детского сада в США из-за утечки газа
- Байден заявил, что Путин «серьезно просчитался»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru