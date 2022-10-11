В Госдуме заявили, что мобилизация не делится на этапы

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация не делится на этапы. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что таким образом Швыткин прокомментировал заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, рассказавшего ранее о получении нового задания по мобилизации.

По словам Швыткин, говорить о первом этапе и втором этапе не приходится, поскольку мобилизация непрерывная.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.





