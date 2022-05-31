Стало известно, сколько времени россияне проводят в очередях

В среднем россияне проводят в очередях по семь дней в году – примерно по 168 часов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование «СберМаркета» и компании «Русопрос».

При этом отмечается, что больше всего времени жители России тратят в магазинах - по 66 часов в год. Так, россияне проводят по 52 часа в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах «у дома», еще 14 - в непродовольственных магазинах.

Согласно данным исследования, россияне также тратят много времени в общественном транспорте. Так, на ожидание автобусов или поездов в метро, а также стояние в очереди на эскалатор или маршрутку уходит по 33 часа в год.

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Замыкают тройку лидеров по длительности очередей поликлиники и другие медорганизации. В них жители РФ проводит по 27 часов в год. В МФЦ и государственных учреждениях люди ждут в очередях по 12 часов в год, в аэропортах и на вокзалах – по девять, в банках – по восемь.

По данным источника, во время ожидания тратится не только время, но и нервы. Так, больше всего в очередях россиян раздражают неработающие кассы, желающие пройти без очереди, а также технические сбои, особенно при которых кассир зовет на помощь другого продавца.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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