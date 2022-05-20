«Верность и милосердие»: Вассерман объяснил нелюбовь россиян к Гарри Поттеру
Персонажи книг Джоан Роулинг имеют особенности, естественные для англосаксов, но неприемлемые для русской цивилизации, сказал знаменитый эрудит в эфире НСН.
Россияне меньше всего любят книжных персонажей, действующих вразрез с ценностями русской цивилизации, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее стало известно, что лидером рейтинга русских литературных антигероев стала помещица из «Муму», в ТОП-5 также попали Анна Каренина, Гумберт Гумберт из «Лолиты», Евгений Онегин и Наташа Ростова. «Мировыми лидерами» стали Долорес Амбридж и Питер Петтигрю из книг про Гарри Поттера, отмечает «Литрес».
«Единой причины тут нет. У каждого из этих антигероев свои причины быть неуважаемым. Общее только то, что все они так или иначе противоречат ценностям русской цивилизации: барыня из «Му-му» - ценностям гуманизма и милосердия, Анна Каренина – верности. Чему противоречат персонажи "Гарри Поттера" можно перечислять довольно долго, у каждого из них свои особенности - естественные в рамках англосаксонской цивилизации, но неприемлемые в рамках русской цивилизации», - сказал Вассерман.
Он признался, что имеет довольно много «нелюбимых» литературных персонажей, однако не стал раскрывать их имена.
«Чтение - это одно из доступных развлечений, хотя надо сказать, что книгоиздателю борются с этой доступностью несколькими способами: от задирания цен до старательного отбора для массового издания именно того, что нормальный человек читать точно не будет. Погуглите "редакцию Елены Шубиной". Подробности рассказывать не буду», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале апреля электронная библиотека MyBook заявила, что её пользователям станет недоступна серия романов о Гарри Поттере. Произведения британской писательницы Джоан Роулинг сняли с продажи по решению правообладателя. Ранее о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России заявил писатель Стивен Кинг.
Питер Петтигрю входит в число персонажей книг о Гарри Поттере, связанных с главным злодеем Волан-де-Мортом. Его прозвище «хвост» и он может превращаться в крысу. Долорес Амбридж - первый заместитель «министра магии», которую описывают в книге, как маленькую и толстую женщину с глазами навыкат, похожую на жабу.
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