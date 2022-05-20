«Верность и милосердие»: Вассерман объяснил нелюбовь россиян к Гарри Поттеру

В начале апреля электронная библиотека MyBook заявила, что её пользователям станет недоступна серия романов о Гарри Поттере. Произведения британской писательницы Джоан Роулинг сняли с продажи по решению правообладателя. Ранее о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России заявил писатель Стивен Кинг.

Питер Петтигрю входит в число персонажей книг о Гарри Поттере, связанных с главным злодеем Волан-де-Мортом. Его прозвище «хвост» и он может превращаться в крысу. Долорес Амбридж - первый заместитель «министра магии», которую описывают в книге, как маленькую и толстую женщину с глазами навыкат, похожую на жабу.

