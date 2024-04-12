Стало известно, сколько россиянам предлагают за работу в космической отрасли

Издание ссылается на данные рекрутингового сервиса «Хэдхантер», согласно которым самыми востребованными являются инженеры-проектировщики/конструкторы (12%), токари (7%), программисты (4%), а также технологи, инженеры и экономисты (по 3%).

Отмечается, что минимальная предлагаемая в космической отрасли зарплата составила 74 713 рублей. Максимум по итогам прошлого года - 99 тысяч рублей. Но есть и такие вакансии, как директор проекта, которому предлагали от 300 тысяч рублей на руки в месяц.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».