Стало известно, сколько россиянам предлагают за работу в космической отрасли
Российские компании разместили в 2023 году 5,9 тысячи вакансий, связанных с космической отраслью. Как сообщает Газета.Ru, это на 30% больше, чем годом ранее.
Издание ссылается на данные рекрутингового сервиса «Хэдхантер», согласно которым самыми востребованными являются инженеры-проектировщики/конструкторы (12%), токари (7%), программисты (4%), а также технологи, инженеры и экономисты (по 3%).
Отмечается, что минимальная предлагаемая в космической отрасли зарплата составила 74 713 рублей. Максимум по итогам прошлого года - 99 тысяч рублей. Но есть и такие вакансии, как директор проекта, которому предлагали от 300 тысяч рублей на руки в месяц.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru