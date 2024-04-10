Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 25-26 апреля

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуба совершат первый в 2024 году выход в открытый космос в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС.

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В «Роскосмосе» указали, что выполняется подготовка к выходу.

«Подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-62), запланированному на 25-26 апреля - подготовка оборудования экспериментов», - говорится в сообщении.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что намеченный на 10 апреля пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменён из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя, сообщает РЕН ТВ.

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