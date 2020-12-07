Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию
После выхода на пенсию планирует работать каждый пятый россиянин. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, как отмечают социологи, главной причиной такого решения наши соотечественники чаще всего называют недостаточный размер пенсии, пишет РИА Новости.
Кроме того, по данным опроса ВЦИОМ, 45% респондентов согласны с тем, что, если пожилой человек хочет продолжать работать. 20% выразили уверенность в том, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны. А вот 8% респондентов отметили, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых специалистов.
Между тем, ранее Совет Федерации поддержал правительственный закон о продлении заморозки накопительной составляющей пенсии, принятый ранее Госдумой. Такой режим продлён ещё на 12 месяцев - до конца 2023 года. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты, которые делает работодатель за своих сотрудников, направляются в страховую часть. Эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Продление заморозки позволит сэкономить федеральному бюджету в 2023 году почти 670 миллиардов рублей, которые в ином случае необходимо было направить в Пенсионный фонд.
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