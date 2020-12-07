Стало известно, сколько россиян планируют работать после выхода на пенсию

После выхода на пенсию планирует работать каждый пятый россиянин. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, как отмечают социологи, главной причиной такого решения наши соотечественники чаще всего называют недостаточный размер пенсии, пишет РИА Новости.

Кроме того, по данным опроса ВЦИОМ, 45% респондентов согласны с тем, что, если пожилой человек хочет продолжать работать. 20% выразили уверенность в том, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны. А вот 8% респондентов отметили, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых специалистов.