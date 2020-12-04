Россияне рассказали, сколько лет намерены прожить
Россияне считают, что старость начинается с 62 лет. Об этом говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ.
При этом в среднем участники опроса собираются прожить до 78 лет. Женщины рассчитывают на 81 год, а мужчины в основном на 74 года.
Самые оптимистично настроенные граждане признались, что надеются прожить до 150 лет, пишет «Газета.ру».
Участники опроса также ответили, что самая большая проблема в старости - маленькая пенсия - так считает 71%. Ухудшение здоровья, болезни назвали 44% респондентов. Кроме того, в старости россияне боятся ощущения ненужности (19%) и одиночества (17%).
Ранее холдинг «Ромир» выяснил, что более половины россиян (60%) опасаются роста цен и инфляции.
Продолжительность здоровой жизни в России не меньше, чем в других странах Европы. Она задается генетикой, рассказал в беседе с URA.RU врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
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