Стало известно, сколько белорусов желают объединения с Россией
Институт социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM провели исследование и выяснили, что более 76% жителей республики оценивают отношения с Россией как дружественные и нормальные, передаёт БелТА.
Дружественными и братскими отношения между Белоруссией и Россией считают 41% опрошенных, а 35,5% респондентов назвали их нормальными и спокойными. Напряжёнными отношения назвали 3,7% белорусов.
За объединение двух государств в одно высказались только 6,4% граждан Белоруссии, тогда как 24,2% считают, что в этом нет необходимости. Ещё 40,8% респондентов заявили, что нахождение Белоруссии и России в структуре Союзного государства должно быть равноправным.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины (52%) россиян считают украинцев братским народом, в основном это граждане старшего поколения (57-62%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru