Стало известно, сколько белорусов желают объединения с Россией

Дружественными и братскими отношения между Белоруссией и Россией считают 41% опрошенных, а 35,5% респондентов назвали их нормальными и спокойными. Напряжёнными отношения назвали 3,7% белорусов.

За объединение двух государств в одно высказались только 6,4% граждан Белоруссии, тогда как 24,2% считают, что в этом нет необходимости. Ещё 40,8% респондентов заявили, что нахождение Белоруссии и России в структуре Союзного государства должно быть равноправным.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины (52%) россиян считают украинцев братским народом, в основном это граждане старшего поколения (57-62%).

