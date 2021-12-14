«Братский народ»: ВЦИОМ узнал отношение россиян к украинцам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины (52%) россиян считают украинцев братским народом, в основном это граждане старшего поколения (57-62%). Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

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В исследовании отмечается, что ещё 31% респондентов относятся к украинцам нейтрально, чаще всего так отвечала молодёжь (42-62%). Кроме того, 11% граждан заявили, что украинцы враждебно настроены к россиянам.

Что касается Украины в целом, то 29% россиян считают её братской для России страной, 12% - дружественным государством, ещё 26% - просто соседом, а 12% - источником угрозы.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что большинство граждан Украины (72%) считают Россию враждебной страной, и только 12% видят в ней союзника.

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