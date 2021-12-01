Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины

Минск займет сторону Москвы, если Киев поведет себя враждебно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

По его словам, Белоруссия будет с Россией в теснейшей экономической, политической и юридической связке. Лукашенко подчеркнул, что на стороне «националистического угара», который происходит в Украине, он не будет никогда.

«От Харькова до Херсона»: Война России с Украиной может начаться после Рождества

Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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