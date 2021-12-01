Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины

Минск займет сторону Москвы, если Киев поведет себя враждебно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

По его словам, Белоруссия будет с Россией в теснейшей экономической, политической и юридической связке. Лукашенко подчеркнул, что на стороне «националистического угара», который происходит в Украине, он не будет никогда.