Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины
Минск займет сторону Москвы, если Киев поведет себя враждебно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
По его словам, Белоруссия будет с Россией в теснейшей экономической, политической и юридической связке. Лукашенко подчеркнул, что на стороне «националистического угара», который происходит в Украине, он не будет никогда.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru