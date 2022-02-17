Стало известно, почему курение мешает выздороветь от ОРВИ
Курение во время ОРВИ усиливает негативное состояние организма и затягивает процесс выздоровления, так как дыхательные пути человека при болезни и так поражены. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
При этом исполняющий обязанности заведующего Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей «Московского научно-практического центра наркологии», врач-психотерапевт Валерий Лыков рассказал, что заболевание простудой – подходящий период для того, чтобы отказаться от вредной привычки, так как во время ОРВИ у человека снижается тяга к курению.
Заведующая четвертым терапевтическим отделением ГКБ № 52, врач-пульмонолог Ирина Белоглазова отметила, что курение опасно для человека риском развития хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний бронхо-легочной системы.
Она также подчеркнула, что современные курительные средства могут привести к интерстициальным повреждениям легких и пневмонии. По ее словам, в таких случаях пациенты задыхаются, им необходим кислород или даже пересадка легких.
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