Стало известно, почему курение мешает выздороветь от ОРВИ

Курение во время ОРВИ усиливает негативное состояние организма и затягивает процесс выздоровления, так как дыхательные пути человека при болезни и так поражены. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

При этом исполняющий обязанности заведующего Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей «Московского научно-практического центра наркологии», врач-психотерапевт Валерий Лыков рассказал, что заболевание простудой – подходящий период для того, чтобы отказаться от вредной привычки, так как во время ОРВИ у человека снижается тяга к курению.