Стало известно, почему курение мешает выздороветь от ОРВИ

Курение во время ОРВИ усиливает негативное состояние организма и затягивает процесс выздоровления, так как дыхательные пути человека при болезни и так поражены. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

При этом исполняющий обязанности заведующего Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей «Московского научно-практического центра наркологии», врач-психотерапевт Валерий Лыков рассказал, что заболевание простудой – подходящий период для того, чтобы отказаться от вредной привычки, так как во время ОРВИ у человека снижается тяга к курению.

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Заведующая четвертым терапевтическим отделением ГКБ № 52, врач-пульмонолог Ирина Белоглазова отметила, что курение опасно для человека риском развития хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний бронхо-легочной системы.

Она также подчеркнула, что современные курительные средства могут привести к интерстициальным повреждениям легких и пневмонии. По ее словам, в таких случаях пациенты задыхаются, им необходим кислород или даже пересадка легких.

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ФОТО: pxhere.com
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