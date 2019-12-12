Стало известно, почему Лужкова отпевали в закрытом гробу

По данным «Интерфакса», такое решение было принято для того, чтобы покойный «остался в памяти живым, энергичным человеком». Именно поэтому гроб во время отпевания остался закрытым, его покрывал российский флаг.

Ранее представители общественности предполагали, что гроб был закрыт из-за того, что обстоятельства смерти экс-чиновника не выяснены до конца, отмечает «Свободная пресса»

Напомним, Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет 10 декабря в Мюнхене. Он был похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.

