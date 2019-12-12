Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

12 декабря 201914:47

На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили экс-мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь его проводили члены семьи, друзья и бывшие коллеги.

Как Москва прощается с Лужковым. ФОТО

Гроб с телом бывшего градоначальника был доставлен из храма Христа Спасителя, где отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемонию, в том числе, посетил президент России Владимир Путин.

Лужков похоронен рядом с писателем Сергеем Михалковым, певицей Людмилой Зыкиной, актрисой Татьяной Самойловой и экс-премьером РФ Евгением Примаковым.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни после операции на сердце, которую ему провели в Мюнхене. Он возглавлял Москву с 1992 по 2010 год.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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