Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Гроб с телом бывшего градоначальника был доставлен из храма Христа Спасителя, где отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемонию, в том числе, посетил президент России Владимир Путин.

Лужков похоронен рядом с писателем Сергеем Михалковым, певицей Людмилой Зыкиной, актрисой Татьяной Самойловой и экс-премьером РФ Евгением Примаковым.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни после операции на сердце, которую ему провели в Мюнхене. Он возглавлял Москву с 1992 по 2010 год.

