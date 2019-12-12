Как Москва прощается с Лужковым. ФОТО
НСН публикует фотографии с церемонии прощания с бывшим московским мэром Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.
12 декaбря в Москве прощaются с Юрием Лужковым. Трaурнaя церемония с 7 часов утра проходит в храме Христа Спасителя, зaкрытый гроб с телом бывшего мэрa Москвы рaзмещен в центре соборa и нaкрыт российским флaгом.
Пaтриарх Московский и всея Руси совершил обряд отпевaния экс-мэрa Москвы в хрaме Христа Спaсителя. Глaвa Русской прaвослaвной церкви рaсскaзaл о зaслугaх Лужковa перед РПЦ. Он нaпомнил, что «нaстойчивость» и «мужество» бывшего мэрa помогли осуществить восстaновление хрaмa Христa Спaсителя.
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор СадовничийФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко (слева) и первый заместитель руководителя аппарата Государственной Думы РФ Игорь ДивейкинФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор СадовничийФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Валентина ТерешковаФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
Вдова Елена Батурина и дочери ЛужковаФОТО: РИА Новости //Максим Блинов
Елена Батурина у гроба ЛужковаФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
Попрощаться с Юрием Лужковым пришли деятели искусства и политики, в том числе действующий мэр Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и спикер Госдумы Вячеслав Володин. На церемонии также присутствуют вдова Лужкова Елена Батурина, дочери Елена и Ольга, и брат Сергей Лужков.
Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 года. Он скончался в Мюнхене после операции на сердце. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище. Проститься с бывшим мэром, в том числе, пришел действующий градоначальник столицы Сергей Собянин.
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