Как Москва прощается с Лужковым. ФОТО

12 декабря 201912:13

НСН публикует фотографии с церемонии прощания с бывшим московским мэром Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.

12 декaбря в Москве прощaются с Юрием Лужковым. Трaурнaя церемония с 7 часов утра проходит в храме Христа Спасителя, зaкрытый гроб с телом бывшего мэрa Москвы рaзмещен в центре соборa и нaкрыт российским флaгом.

Пaтриарх Московский и всея Руси совершил обряд отпевaния экс-мэрa Москвы в хрaме Христа Спaсителя. Глaвa Русской прaвослaвной церкви рaсскaзaл о зaслугaх Лужковa перед РПЦ. Он нaпомнил, что «нaстойчивость» и «мужество» бывшего мэрa помогли осуществить восстaновление хрaмa Христa Спaсителя.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко (слева) и первый заместитель руководителя аппарата Государственной Думы РФ Игорь Дивейкин

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий

ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости

Депутат Государственной Думы РФ, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев

ФОТО: МАксим Блинов//РИА Новости

Министр культуры РФ Владимир Мединский

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Певец Олег Газманов

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Мэр Москвы Сергей Собянин

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости

Геннадий Хазанов

ФОТО: Виталий Белоусов//РИА Новости

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

ФОТО: РИА Новости//МАксим Блинов

Юдашкин на прощании с Лужковым

ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Валентина Терешкова

ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости

Вдова Елена Батурина и дочери Лужкова

ФОТО: РИА Новости //Максим Блинов

Елена Батурина у гроба Лужкова

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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Попрощаться с Юрием Лужковым пришли деятели искусства и политики, в том числе действующий мэр Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и спикер Госдумы Вячеслав Володин. На церемонии также присутствуют вдова Лужкова Елена Батурина, дочери Елена и Ольга, и брат Сергей Лужков.

ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ФОТО: Виталий Белоусов
ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 года. Он скончался в Мюнхене после операции на сердце. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище. Проститься с бывшим мэром, в том числе, пришел действующий градоначальник столицы Сергей Собянин.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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