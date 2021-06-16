Стало известно отличие антител после вакцинации и ковида

Организм после коронавируса выделяет антитела против всех компонентов инфекции, а после вакцинации вырабатываются антитела только против тех элементов, от которых зависит агрессивность болезни. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что эффективность антител после болезни зависит от того, как она протекала. Врач отметил, что оптимальная степень COVID-19 для формирования хороших антител — среднетяжелая. При тяжелом случае коронавируса антитела и вовсе могут не возникнуть, сообщили «Известия».