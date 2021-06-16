Стало известно отличие антител после вакцинации и ковида
Организм после коронавируса выделяет антитела против всех компонентов инфекции, а после вакцинации вырабатываются антитела только против тех элементов, от которых зависит агрессивность болезни. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.
Он объяснил, что эффективность антител после болезни зависит от того, как она протекала. Врач отметил, что оптимальная степень COVID-19 для формирования хороших антител — среднетяжелая. При тяжелом случае коронавируса антитела и вовсе могут не возникнуть, сообщили «Известия».
Тимаков подчеркнул, что антитела после вакцинации намного эффективнее. Он отметил, что у привитого человека формируется клеточная память и элементы, которые целенаправленно защищают организм от ковида.
Врач также объяснил, что конфликта разных видов антител быть не может. По его словам, после вакцинации с уже имеющимися антителами от прошедшей болезни иммунитет только усилится, пишет ФАН.
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