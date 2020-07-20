Стало известно, откуда коронавирус пришёл в Россию

Учёные сопоставили генетические данные по циркулирующим в РФ вирусам и данные о передвижении населения. Оказалось, что вирусное разнообразие в России получено благодаря 67 независимым завозам вируса в разные города в период с конца февраля по начало марта, передаёт РИА Новости. При этом многие ранние случаи завоза не дали вспышек инфекции.

Также стало понятно, что в России циркулируют как минимум девять вариантов вируса, не встречающихся в других странах.

