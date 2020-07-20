Стало известно, откуда коронавирус пришёл в Россию
Российские учёные провели первое в стране исследование геномной эпидемиологии COVID-19 и выяснили, что коронавирусая инфекция нового типа, в отличие от других стран, проникла в Россию не из Китая, а из стран Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Сколтеха, который анализировал данные вместе с другими научными организациями.
Учёные сопоставили генетические данные по циркулирующим в РФ вирусам и данные о передвижении населения. Оказалось, что вирусное разнообразие в России получено благодаря 67 независимым завозам вируса в разные города в период с конца февраля по начало марта, передаёт РИА Новости. При этом многие ранние случаи завоза не дали вспышек инфекции.
Также стало понятно, что в России циркулируют как минимум девять вариантов вируса, не встречающихся в других странах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
772 тыс.+6 109 / сут.
Умерли
12 342+95 / сут.
Выздоровели
550 тыс.+3 481 / сут.
- СМИ: Россияне стали «подпольно» ездить в Турцию через Белоруссию
- Киркоров рассказал, как его артисты выживают в кризис
- Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Москве
- Bloomberg: Российская элита получила доступ к вакцине от COVID ещё в апреле
- СМИ сообщили об аварийной посадке самолёта во Владивостоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru