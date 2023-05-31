СМИ: В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
Депутаты от «Единой России» обратились в Минтранс и МВД с предложением ограничить до 15 км/ч скорость прокатных электросамокатов, запретить их проезд по пешеходным улицам и использование людям до 18 лет. Об этом пишут Известия.
В обращении указано, что показатели аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) ежегодно растут: в 2019 году было зафиксировано 147 таких ДТП, в 2020-м — 430, еще через год — 704. В прошлом году число таких аварий достигло 976, в них погибли 19 человек, 941 пострадал.
В Госдуме предлагают на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить передвигаться на них по пешеходным улицам, пользоваться СИМ несовершеннолетним, пишет Ura.ru. Аналогичные меры хотят ввести для электровелосипедов.
Как отмечают депутаты, сейчас передвигаться на кикшеринговых электросамокатах можно со скоростью не более 25 км/ч. Однако правила дорожного движения в отношении СИМ не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь несовершеннолетних.
«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», — указал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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