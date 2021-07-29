Стало известно об осложнениях у детей после COVID-19
У трети детей после коронавируса могут возникнуть осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Иммунолог отметил, что среди детей с лишним весом особенно велик риск получить осложнение после COVID-19. Он добавил, что больше всего детей заболевают коронавирусом в возрасте от 14 до 17 лет, так как они более социально активные.
Ранее сотрудники Самарского государственного медицинского университета выяснили, что чаще всего дети болеют в легкой форме или бессимптомно, пишут «Известия».
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