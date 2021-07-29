Стало известно об осложнениях у детей после COVID-19

Иммунолог отметил, что среди детей с лишним весом особенно велик риск получить осложнение после COVID-19. Он добавил, что больше всего детей заболевают коронавирусом в возрасте от 14 до 17 лет, так как они более социально активные.

Ранее сотрудники Самарского государственного медицинского университета выяснили, что чаще всего дети болеют в легкой форме или бессимптомно, пишут «Известия».

