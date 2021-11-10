Стало известно об опасности «бесплатных» тестов на коронавирус
Персональные данные граждан представляют для злоумышленников не меньший интерес, чем деньги, а предложение оказать «бесплатные» медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование, как правило, используется мошенниками для сбора информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.
По ее словам, существенную роль играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Аферисты предлагают взятие «анализа» на дому, для чего необходимо заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания.
По словам эксперта, из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность.
Как сообщалось ранее, мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на фоне сложной ситуации с заболеваемостью в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru