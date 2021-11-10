Стало известно об опасности «бесплатных» тестов на коронавирус

По ее словам, существенную роль играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Аферисты предлагают взятие «анализа» на дому, для чего необходимо заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания.

По словам эксперта, из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность.

Как сообщалось ранее, мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на фоне сложной ситуации с заболеваемостью в России.

