Стало известно об опасности «бесплатных» тестов на коронавирус

Персональные данные граждан представляют для злоумышленников не меньший интерес, чем деньги, а предложение оказать «бесплатные» медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование, как правило, используется мошенниками для сбора информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.

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По ее словам, существенную роль играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Аферисты предлагают взятие «анализа» на дому, для чего необходимо заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания.

По словам эксперта, из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность.

Как сообщалось ранее, мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на фоне сложной ситуации с заболеваемостью в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиКоронавирус
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