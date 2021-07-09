СМИ разузнали о новой схеме обмана вакцинированных граждан
О новой схеме мошенников, которые обманывают привившихся от коронавируса граждан, узнали средства массовой информации. Выяснилось, что злоумышленники распространяют объявления о начислении бонусов тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19, сообщает РБК.
Для обмана мошенники используют интернет и соцсети. Они публикуют в социальных сетях объявления о выплате 5 тыс. рублей, которые якобы перечисляются клиентам ВТБ в случае вакцинации. Так преступники пытаются получить банковские данные клиентов и снять деньги.
В пресс-службе финансовой организации просят граждан быть осторожными и внимательными, не откликаться на подобные предложения и не переходить по подозрительным ссылкам. О похожих схемах рассказали также в «Лаборатории Касперского» и «Газпромбанке».
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил о новой «правительственной» уловке мошенников.
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