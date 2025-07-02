Эксперт назвала способы сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Россияне могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, несмотря на повышение тарифов. Об этом рассказала эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с ОТР.
С 1 июля в стране увеличились цены на ЖКУ, стоимость газа в среднем выросла на 10,3%, электроэнергии — 12,6%, воды и вывоза твердых коммунальных отходов — на 10–12%.
По словам Юнисовой, главная рекомендация по экономии — установить индивидуальные приборы учета на холодную, горячую воду и отопление. Как отметила эксперт, нормативы по потреблению воды, как правило, завышены, а при отсутствии счетчиков для расчета используются повышающие коэффициенты.
Также специалист напомнила, что некоторым категориям граждан предоставляют льготы на оплату услуг ЖКХ. В число льготников входят участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Ряд россиян могут рассчитывать на жилищные субсидии, их предоставляют в том числе безработным, инвалидам, малоимущим семьям.
Юнисова посоветовала проверить платежки и отключить ненужные услуги, за которые взимают плату. Также эксперт рекомендует оплачивать коммунальные услуги с кэшбеком: некоторые банки возвращают до 5% потраченного. Кроме того, специалист напомнила, что экономить деньги можно, используя энергосберегающие приборы и отключая технику на ночь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru