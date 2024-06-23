Стало известно о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров

В Санкт-Петербурге задержали связанных с бывшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным медиаменеджеров, сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, они обвиняются в вымогательстве у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты. Федеральной службой безопасности задержаны бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Илья Горбунова и главный редактор «Конкретно.ру» Кирилл Метелев, которые на протяжении длительного времени требовали деньги у бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, имевшего отношение к структурам Пригожина.

Ранее бывшая соратница Пригожина рассказала о работе в дни мятежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗадержаниеЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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