Бывшая соратница Пригожина рассказала о работе в дни мятежа

В первый день военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сотрудникам его информационного пула пришлось работать как в последний раз, сообщила news.ru глава медиахолдинга «Рустрибуна» Ксения Кацман.

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По ее словам, вечером накануне мятежа ей пришло сообщение «разминать пальчики». Медиаменеджер указала, что чувствовала тревогу. На тот момент не было известно, будут ли их публикации о ЧВК последними.

Ранее в Кремле отказались подтвердить, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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