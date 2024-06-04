Бывшая соратница Пригожина рассказала о работе в дни мятежа
4 июня 202402:02
В первый день военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сотрудникам его информационного пула пришлось работать как в последний раз, сообщила news.ru глава медиахолдинга «Рустрибуна» Ксения Кацман.
По ее словам, вечером накануне мятежа ей пришло сообщение «разминать пальчики». Медиаменеджер указала, что чувствовала тревогу. На тот момент не было известно, будут ли их публикации о ЧВК последними.
Ранее в Кремле отказались подтвердить, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшая соратница Пригожина рассказала о работе в дни мятежа
- Финляндия хочет возобновить движение по Сайменскому каналу
- Власти США не выпустили экс-разведчика Риттера в Россию и забрали у него паспорт
- За два месяца на Украине уничтожены около 6 тысяч иностранных наемников
- США собираются ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах
- В США допустили встречу Байдена с Зеленским во Франции
- Власти Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала
- ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
- СК завел два уголовных дела после попытки поджога храма в Тюмени
- В США допускают использование российских активов для Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru