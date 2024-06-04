Бывшая соратница Пригожина рассказала о работе в дни мятежа

По ее словам, вечером накануне мятежа ей пришло сообщение «разминать пальчики». Медиаменеджер указала, что чувствовала тревогу. На тот момент не было известно, будут ли их публикации о ЧВК последними.

Ранее в Кремле отказались подтвердить, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

