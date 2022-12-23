Стало известно о тяжелой контузии жены Рогозина

Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке, сообщил в Telegram бывший депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с российским политиком.

Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону

«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал Царев.

Как стало известно ранее, врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились сделать операцию раненому Рогозину.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:СпецоперацияДонецкДмитрий Рогозин
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