Стало известно о тяжелой контузии жены Рогозина

НСН-Москва Столица предлагает здания под ведение бизнеса С новыми лотами можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы Все аукционы проводятся в электронном виде Для участия в аукционах необходимо внести 20% начальной стоимости объекта Сейчас на столичные аукционы выставлено 10 отдельно стоящих зданий