Стало известно о тяжелой контузии жены Рогозина
Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке, сообщил в Telegram бывший депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с российским политиком.
«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал Царев.
Как стало известно ранее, врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились сделать операцию раненому Рогозину.
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