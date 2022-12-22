Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина, передает РИА Новости.
Помощник также сообщал, что осколок мины, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем.
До этого Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения, полученного при обстреле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что экс-глава Роскосмоса был ранен в спину в результате обстрела донецкой гостиницы, где он находился с советниками. Кроме того, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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