Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина, передает РИА Новости.

Помощник также сообщал, что осколок мины, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем.

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До этого Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения, полученного при обстреле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что экс-глава Роскосмоса был ранен в спину в результате обстрела донецкой гостиницы, где он находился с советниками. Кроме того, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаДмитрий Рогозин
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