Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина, передает РИА Новости.

Помощник также сообщал, что осколок мины, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем.