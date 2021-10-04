Стало известно о способах сэкономить на ЖКУ

Для этого нужно отключить ненужные услуги. Если внимательно ознакомиться с платежной квитанцией, то можно обнаружить в ней такие пункты, как коллективная антенна, стационарный телефон или даже радиоточка. Незначительные цифры за год могут составить приличную сумму.

Также стоит помнить о сроках поверки приборов учета, так как по их истечении способ начисления коммунального платежа автоматически меняется — сначала из среднего потребления квартиры, а далее — по нормативу. Из-за этого счета могут вырасти в 1,5 раза.

Также необходимо поменять тариф на электроэнергию. Он бывает одноставочным и дифференцированным, когда цена меняется, в зависимости от времени суток.

Не следует забывать, что из капающего крана за месяц может вытекать 150-170 литров воды. При этом, если кран остается открытым во время чистки зубов или мытья полов, то расход окажется куда больше. Эксперты советуют установить рычаговые смесители, аэраторы, а также отдавать предпочтение душу вместо ванной.

Часть трат на ЖКХ может компенсировать государство. Так, право на эту меру поддержки имеют россияне, расходы которых на коммунальные платежи превышают 10-22% от совокупного дохода семьи.

Как сообщалось ранее, журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас сравнил цены на электроэнергию в России и в Испании. После этого он назвал россиян счастливыми людьми и пришел к выводу, что в России отсутствует «энергетическая бедность».

