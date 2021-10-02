В Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — написал Мархинедас, используя данные портала GlobalPetrolPrices.

В соответствии с ними, киловатт-час в России для частных потребителей стоит около 4,5 рубля, а в Испании — 16 рублей. «Энергетическая бедность» отсутствует в России, по мнению испанского автора, потому что страна экспортирует нефть и газ.

Ранее стало известно, что Россия в три раза увеличит поставки электроэнергии в Китай по линии «Амурская-Хэйхэ». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

