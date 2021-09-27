Писатель Панов: Кто обоснует рост тарифов ЖКХ?

Вадим Панов: «Вильнев – мастер больших постановок, мастер сделать красиво и все это он продемонстрировал в своей экранизации. Если сравнивать с работой Дэвида Линча, который поставил фильм «Дюна» больше 20 лет назад, мне кажется, что Вильнев проиграл в главном: он не рассказал полностью историю, которая заложена в романе Френка Герберта «Дюна», а фильм назвал «Дюной». Вот и получается, приходишь смотреть целую историю, а тебе дают только половину. Не знаю, пойду ли я на вторую часть, вдруг она тоже не закончится?» - задался вопросом писатель.

