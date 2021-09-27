Писатель Панов: Кто обоснует рост тарифов ЖКХ?

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Тарифы на ЖКХ поднимут, но государство обещает помочь

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, при этом предоставлять компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Как предполагается, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры. 

Вадим Панов: «У меня сразу возникает вопрос, а кто будет экономически обосновывать эти тарифы, которые растут постоянно независимо ни от цен на нефть, ни от цен на газ. Ни от чего не зависят, а просто растут», - отметил писатель. 

2

Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, сообщили в пресс-службе музея.

Вадим Панов: «Возможно, в какой-нибудь другой стране в Германии, во Франции, в США эта новость вызвала бы ажиотаж или скандал, или как минимум стала бы новостью дня. Как так? Человек боролся, встречался с избирателями, участвовал в дискуссиях, возможно, дебатах, круглых столах, обещал избирателям что-то и избиратели ему поверили. Подумали, что если он окажется депутатом Госдумы, их жизнь станет лучше. А человек внезапно передумал», - сказал собеседник НСН. 

3

Жена космического туриста Симони не пустила его в космос в третий раз

Американский миллионер венгерского происхождения Чарльз Симони, в свое время дважды слетавший в космос в качестве космического туриста, готов был отправиться на орбиту в третий раз, но жена не разрешила

Вадим Панов: «Мне, кажется, в этой новости прекрасно все! Действительно, человек может себе позволить часто посещать орбиту нашей планеты, он уже ветеран космических полетов, а жена не пускает! Не знаю, как вы, а я в восторге от этой новости», - поделился он.

4

Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 384,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.

Вадим Панов: «Вильнев – мастер больших постановок, мастер сделать красиво и все это он продемонстрировал в своей экранизации. Если сравнивать с работой Дэвида Линча, который поставил фильм «Дюна» больше 20 лет назад, мне кажется, что Вильнев проиграл в главном: он не рассказал полностью историю, которая заложена в романе Френка Герберта «Дюна», а фильм назвал «Дюной». Вот и получается, приходишь смотреть целую историю, а тебе дают только половину. Не знаю, пойду ли я на вторую часть, вдруг она тоже не закончится?» - задался вопросом писатель.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Вадим Панов
ТЕГИ:ГосдумаАвторские НовостиЖКХТарифы Жкх
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