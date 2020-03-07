Стало известно о состоянии заразившейся коронавирусом петербурженки
Жительница Санкт-Петербурга с подтвержденным диагнозом CONID-19, госпитализирована после возвращения из Италии. Инфекция протекает в легкой форме, пациента находится в удовлетворительном состоянии, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
«В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции. Женщина, вернувшаяся из Итальянской Республики 1 марта, обратилась за медицинской помощью 4 марта с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина… Пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В России выявили четыре новых случая заболевания COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Ранее стало, известно, что с коронавирусом госпитализированы три человека в Липецке, один – в Санкт-Петербурге. Число зарегистрированных в РФ случаев нового коронавируса достигло 14.
Определен круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие COVID-19. Ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение.
Напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
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