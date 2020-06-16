Стало известно о состоянии расстрелянных в Москве полицейских
Полицейские, расстрелянные на Ленинском проспекте в Москве, находятся в больнице, их состояние достаточно тяжелое. Об этом сообщает Москва 24.
Один из раненых сотрудников полиции в настоящий момент находится в медикаментозном сне, второму пострадавшему потребовалась операция, сейчас он находится в сознании. Состояние нападавшего оценивается специалистами как самое тяжелое. Ранее в СМИ появлялась информация о смерти мужчины, однако она не подтвердилась.
СК продолжает искать мотивы поступка мужчины, следователи обнаружили в квартире нападавшего дневник, а также опросили его знакомых. Ранее НСН писала о том, что 15 июня молодой мужчина начал стрельбу по полицейским в упор. Он ранил двух сотрудников полиции и был ранен сам ответным огнём из табельного оружия.
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