Стало известно о состоянии расстрелянных в Москве полицейских

Полицейские, расстрелянные на Ленинском проспекте в Москве, находятся в больнице, их состояние достаточно тяжелое. Об этом сообщает Москва 24.

Появилось видео вооруженного нападения на гаишников в Москве

Один из раненых сотрудников полиции в настоящий момент находится в медикаментозном сне, второму пострадавшему потребовалась операция, сейчас он находится в сознании. Состояние нападавшего оценивается специалистами как самое тяжелое. Ранее в СМИ появлялась информация о смерти мужчины, однако она не подтвердилась.

СК продолжает искать мотивы поступка мужчины, следователи обнаружили в квартире нападавшего дневник, а также опросили его знакомых. Ранее НСН писала о том, что 15 июня молодой мужчина начал стрельбу по полицейским в упор. Он ранил двух сотрудников полиции и был ранен сам ответным огнём из табельного оружия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СтрельбаМоскваПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры