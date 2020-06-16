Новости за ночь: У стрелявшего по полицейским в Москве нашли экстремистский мотив

По его сведениям, в квартире, которую арендовал Галаев, нашли литературу экстремистского содержания. Собеседник агентства подчёркивает, что нападение было преднамеренным и, по-видимому, подготовленным.

Также есть неподтверждённые данные о том, что Галаев в момент перестрелки находился под воздействием наркотиков.

Днём 15 июня молодой человек на Ленинском проспекте подошёл к машине полицейских, проверявших документы у таксиста, и начал стрелять по ним в упор. Он ранил двух сотрудников полиции и был ранен сам ответным огнём из табельного оружия. В СМИ появилась информация, что нападавший скончался в больнице, но она не подтвердилась.

Как сообщает РЕН ТВ, Ратмир Галаев родом из села Экажево, он сын офицера ФСКН и брат сотрудника МВД, племянник экс-министра имущества Ингушетии.

По данным Telegram-канала Baza, Галаев прибыл в Москву 25 апреля и уже попадался на глаза сотрудникам полиции: однажды ему выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.

