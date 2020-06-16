Новости за ночь: У стрелявшего по полицейским в Москве нашли экстремистский мотив
Основной версией нападения на полицейских в Москве 15 июня рассматриваются экстремистские взгляды нападавшего — 24-летнего приезжего из Ингушетии Ратмира Галаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его сведениям, в квартире, которую арендовал Галаев, нашли литературу экстремистского содержания. Собеседник агентства подчёркивает, что нападение было преднамеренным и, по-видимому, подготовленным.
Также есть неподтверждённые данные о том, что Галаев в момент перестрелки находился под воздействием наркотиков.
Днём 15 июня молодой человек на Ленинском проспекте подошёл к машине полицейских, проверявших документы у таксиста, и начал стрелять по ним в упор. Он ранил двух сотрудников полиции и был ранен сам ответным огнём из табельного оружия. В СМИ появилась информация, что нападавший скончался в больнице, но она не подтвердилась.
Как сообщает РЕН ТВ, Ратмир Галаев родом из села Экажево, он сын офицера ФСКН и брат сотрудника МВД, племянник экс-министра имущества Ингушетии.
По данным Telegram-канала Baza, Галаев прибыл в Москву 25 апреля и уже попадался на глаза сотрудникам полиции: однажды ему выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.
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