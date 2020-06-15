Появилось видео вооруженного нападения на гаишников в Москве

В СМИ и telegram-каналах появились подробности перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой двое сотрудников ГИБДД получили ранения.

Инспекторы остановили автомобиль такси для проверки документов. Портал публикует видеозапись ЧП. Водитель, по другим данным пассажир, в ответ открыл огонь по стражам порядка. Видео нападения публикует Life.ru

На кадрах видно, как злоумышленник стреляет по одному сотруднику, после чего тот падает. Затем бандит и второй инспектор стреляют друг в друга, после чего преступник падает, однако все равно пытается напасть на лежащего рядом полицейского.

В ходе перестрелки ранения получили все трое участников перестрелки. Один из полицейских находится в тяжело состоянии. Сам нападавший при задержании был в сознании, он госпитализирован. Известно, что он успел сделать около десяти выстрелов.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
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