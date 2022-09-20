Стало известно о состоянии отравившихся в кафе Дербента
Состояние отравившихся угарным газом в одном из кафе дагестанского Дербента стабилизировалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Рустама Пирмагомедова.
По его словам, пострадавшим ничего не угрожает. Отмечается, что в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Большинство из них – сотрудники кафе. Удалось стабилизировать состояние троих отравившихся, которые изначально поступили в «тяжёлом» состоянии.
Сообщение о массовом отравлении поступило вечером 19 сентября. По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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