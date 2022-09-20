Стало известно о состоянии отравившихся в кафе Дербента

Состояние отравившихся угарным газом в одном из кафе дагестанского Дербента стабилизировалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Рустама Пирмагомедова.

Более 20 детей отравились в лагере во Владивостоке

По его словам, пострадавшим ничего не угрожает. Отмечается, что в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и четверо подростков. Большинство из них – сотрудники кафе. Удалось стабилизировать состояние троих отравившихся, которые изначально поступили в «тяжёлом» состоянии.

Сообщение о массовом отравлении поступило вечером 19 сентября. По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДагестанОтравления
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры