Более 20 детей отравились в лагере во Владивостоке

Во Владивостоке отдыхавшие в лагере «Юнга» дети госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщает прокуратура Приморского края.

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17 августа в городскую клиническую больницу №2 госпитализированы 24 ребенка. Всего в лагере находился 261 несовершеннолетний. На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали смывы и пробы, а также обработали помещения пищеблока.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Напомним, более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области, обратились к медикам с признаками отравления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВладивостокДетиОтравления
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