Более 20 детей отравились в лагере во Владивостоке
Во Владивостоке отдыхавшие в лагере «Юнга» дети госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщает прокуратура Приморского края.
17 августа в городскую клиническую больницу №2 госпитализированы 24 ребенка. Всего в лагере находился 261 несовершеннолетний. На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали смывы и пробы, а также обработали помещения пищеблока.
По факту случившегося организована доследственная проверка.
Напомним, более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области, обратились к медикам с признаками отравления.
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