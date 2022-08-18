Более 20 детей отравились в лагере во Владивостоке

17 августа в городскую клиническую больницу №2 госпитализированы 24 ребенка. Всего в лагере находился 261 несовершеннолетний. На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали смывы и пробы, а также обработали помещения пищеблока.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Напомним, более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области, обратились к медикам с признаками отравления.

